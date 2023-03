Lo Stato tenta Tim, Cassa Depositi offre oltre 20 miliardi per la rete insieme a Macquarie. Proposta da valutare entro il 31 marzo (Di domenica 5 marzo 2023) Cassa Depositi e Prestiti rompe gli indugi e raccoglie la provocazione del fondo Kkr. La Cassaforte del ministero dell’Economia presenterà un’offerta – non vincolante – per la rete infrastrutturale di Tim che sarà lanciata tramite Cdp Equity in tandem con il fondo Macquarie, già proprietario insieme alla Cassa di Open Fiber, la società della rete concorrente di Tim. L’offerta da tempo attesa e benedetta da Palazzo Chigi, che non ha mai fatto mistero di puntare alla nazionalizzazione della rete telecom, riguarderà una società di nuova costituzione, NetCo, che ricomprenderà la rete Tim e la partecipazione in Sparkle. Strettissimi i tempi per una valutazione: la Proposta scadrà il 31 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023)e Prestiti rompe gli indugi e raccoglie la provocazione del fondo Kkr. Laforte del ministero dell’Economia presenterà un’offerta – non vincolante – per lainfrastrutturale di Tim che sarà lanciata tramite Cdp Equity in tandem con il fondo, già proprietarioalladi Open Fiber, la società dellaconcorrente di Tim. L’offerta da tempo attesa e benedetta da Palazzo Chigi, che non ha mai fatto mistero di puntare alla nazionalizzazione dellatelecom, riguarderà una società di nuova costituzione, NetCo, che ricomprenderà laTim e la partecipazione in Sparkle. Strettissimi i tempi per una valutazione: lascadrà il 31 ...

