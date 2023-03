Lo Show dei record: cosa vince chi ottiene un Guinness World Record (Di domenica 5 marzo 2023) Lo Show dei Record ogni settimana regala ai telespettatori tante sorprese, anche perché non solo sono tanti coloro che guardano il programma, ma tra l’altro ci sono proprio tante persone che si incuriosiscono molto nel conoscere i vari Record delle varie persone che si esibiscono, anche perché le abilità che molti mostrano sono proprio molto particolari e questo non è tutto. In effetti non sempre un Guinness World Record viene riconosciuto in base al fatto che comunque una persona possiede una determinata abilità, o comunque un certo talento, ma a volte basta anche una caratteristica fisica unica al mondo per avere modo di vincere il premio in questione. Proprio in merito, in tanti si chiedono effettivamente che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 marzo 2023) Lodeiogni settimana regala ai telespettatori tante sorprese, anche perché non solo sono tanti coloro che guardano il programma, ma tra l’altro ci sono proprio tante persone che si incuriosiscono molto nel conoscere i varidelle varie persone che si esibiscono, anche perché le abilità che molti mostrano sono proprio molto particolari e questo non è tutto. In effetti non sempre unviene riconosciuto in base al fatto che comunque una persona possiede una determinata abilità, o comunque un certo talento, ma a volte basta anche una caratteristica fisica unica al mondo per avere modo dire il premio in questione. Proprio in merito, in tanti si chiedono effettivamente che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - fraversion : sì ok, il rivoluzionario Costanzo Show. Però la genialità un po’ feroce dei cast di Buona Domenica per me resta ind… - DanyGilli : RT @zioMarcu: Premesso che la presenza di #Mourinho in panchina non cambia niente ai fini del risultato (al massimo farà qualche show dei s… - Vero37976796 : Questa “punizione” fa ride! Ok richiamarli sulle troppe parolacce ma che reality è se sono autocensurati, già di ba… - DeLuciaClemente : Partiti nel peggiore dei modi questi Campionato per la #Ferrari -