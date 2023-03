Lo sfogo della sorella di Messina Denaro per un servizio Tv: «Fanno schifo, ti insultano». Il ruolo della donna per il futuro della dinastia mafiosa (Di domenica 5 marzo 2023) Davanti ai carabinieri del Ros che l’avevano arrestata, Rosalia Guttadauro detta Rosetta si lamentava fino a sbottare per quella che considera una persecuzione contro la sua famiglia da parte dello Stato. «Ma ancora continuate a prendervela con noi? – si è sfogata la donna con i militari – Non vi basta quello che ci avete fatto?». La scena dell’arresto vissuto come una scocciatura si era sentita anche il 16 gennaio, quando al boss appena bloccato dai carabinieri nella clinica La Maddalena di Palermo rispondeva svogliato alla domanda insistente di uno dei militari che gli chiedeva come si chiamasse: «Mi chiamo Matteo Messina Denaro, ve l’ho detto». Come ricorda il Corriere della Sera, Rosalia Guttadauro aveva avuto altri scatti d’ira, emersi grazie ai pizzini trovati tra il covo del ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) Davanti ai carabinieri del Ros che l’avevano arrestata, Rosalia Guttadauro detta Rosetta si lamentava fino a sbottare per quella che considera una persecuzione contro la sua famiglia da parte dello Stato. «Ma ancora continuate a prendervela con noi? – si è sfogata lacon i militari – Non vi basta quello che ci avete fatto?». La scena dell’arresto vissuto come una scocciatura si era sentita anche il 16 gennaio, quando al boss appena bloccato dai carabinieri nella clinica La Maddalena di Palermo rispondeva svogliato alla domanda insistente di uno dei militari che gli chiedeva come si chiamasse: «Mi chiamo Matteo, ve l’ho detto». Come ricorda il CorriereSera, Rosalia Guttadauro aveva avuto altri scatti d’ira, emersi grazie ai pizzini trovati tra il covo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moonlivth : @R0CKL4ND_ guarda davvero mi dispiace che alcune persone leggendo questo tweet si siano sentite attaccate o altre,… - Leetii00 : RT @about_toniamc: Per me qui c'è stata la ??svolta L'inizio della sua crisi e lui che oltre passa dopo il suo sfogo ?? #Gintonic https:/… - Giada02309488 : RT @about_toniamc: Per me qui c'è stata la ??svolta L'inizio della sua crisi e lui che oltre passa dopo il suo sfogo ?? #Gintonic https:/… - mikmik1970 : @Sherloc25733315 Quindi visto che Paparelli era anziano andava bene così giusto? Queste mentalità arcaiche di tifo… - gfvip_il : Prende sempre più forma il pensiero che lo sfogo del confessionale di Daniele è in merito al pressing che gli stann… -