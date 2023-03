Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : #Crotone #Naufragio 'Le prime dichiarazioni del governo italiano sono un triste scaricabarile, l’ennesimo schiaffo… - RadioRadicale : #Crotone #Naufragio @RadioRadicale @Scandura su ?? @altreconomia via Duccio Facchini. ?? 200 Persone: la stima di F… - m_genova : @RadioBlueNoteIn A me sembra tutto un chiaccericcio. Uno scaricabarile. - cicovara : @LG_lucageronimi @AlekosPrete Io vedo un grande scaricabarile, segno che sanno bene di aver pisciato fuori dal vasetto - giovcusumano : RT @radiopopmilano: Nella sequela degli scaricabarile per la strage di Cutro, in quest’ultima settimana, ne abbiamo sentite di tutte. Colpa… -

Giorgia Meloni sincronizza la linea del governo per respingere ogni accusa sulla strage di Cutro : spinge lofuori dai confini, chiamando in causa le strutture europee. Una strategia ...La presidente del Consiglio respinge le accuse rivolte al governo di non aver fatto abbastanza per salvare i migranti morti nel naufragio a largo di Cutro, sottolinea che non è arrivata ...Partiamo dalla contestazione rivolta dai pm a Fontana. Nell'avviso di conclusione delle indagini si legge che "in cooperazione con gli indagati e con Giuseppe Conte e in qualità di ...

Lo scaricabarile - ilGiornale.it ilGiornale.it

Senza attendere il verdetto della magistratura su Bergamo, che chissà quando e se verrà, occorrerebbe un po' di onestà intellettuale.A Giorgia Meloni va riconosciuta, e non da oggi, una grande abilità dialettica. Ma la sua abilità non arriva fino al punto di cancellare la realtà delle cose. Come per la strage di Cutro.