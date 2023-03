Liverpool | Salah supera Fowler ed entra nella storia

(Di domenica 5 marzo 2023)deldopo la sfida vinta contro il Manchester United: l’egiziano super il numero di gol dideldopo la sfida vinta contro il Manchester United: l’egiziano super il numero di gol di. Ben 129 reti in 205 presenze con i reds per l’attaccante che diventa il miglior marcatore del club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : DELIRIO REDS AD ANFIELD: 7-0 AL MANUTD È tornato il Liverpool di Klopp! 7-0 al Manchester United ad Anfield in una… - CalcioNews24 : #Salah nella storia del #Liverpool ?? - Alpj90 : RT @tuttosport: DELIRIO REDS AD ANFIELD: 7-0 AL MANUTD È tornato il Liverpool di Klopp! 7-0 al Manchester United ad Anfield in una gara pa… - Antoniomag_ : ??Mohamed #Salah è entrato nella storia del #Liverpool: con la doppietta di oggi nel 7-0 al #ManchesterUnited è dive… - infoitsport : Manchester United schiantato a Liverpool: 7-0, Salah nella storia! -

Commenta per primo Mohamedentra ancor di più nella storia del. L'egiziano, con la doppietta di oggi contro il Manchester United nel 7 - 0 rifilato ai Red Devils, è diventato il giocatore con più gol con la ...Premier League:miglior marcatore di sempre con la maglia delFa la storia delanche Momo. Con la doppietta messa a segno oggi contro il Manchester United, infatti, l'...Travolgente successo dei Reds sul Manchester Unitedi, al peggior ko dal 1931. Doppietta anche di, che diventa il massimo goleador dei Reds ...

Manchester United schiantato a Liverpool: 7-0, Salah nella storia! Tuttosport

Calcio ora per ora Liverpool-Manchester United 7-0 è la peggiore sconfitta mai subita in Liverpool-Manchester United 7-0 è la peggiore sconfitta mai subita in 145 anni di storia dai Red… Leggi ...Con la doppietta segnata contro il Manchester United, l'attaccante Mohamed Salah entra nella storia del Liverpool per numero di reti ...