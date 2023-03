Liverpool, Klopp: «Tutti devono sapere che siamo vivi» (Di domenica 5 marzo 2023) Jurgen Klopp, allenatore del Livperool, ha parlato al termine della netta vittoria contro il Manchester United Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine della netta vittoria contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: «Una partita di calcio spettacolare. Tutto è andato abbastanza bene. Lo United è la squadra più in forma del campionato, ma oggi siamo stati chiaramente la squadra migliore. Prestazione ottima di Tutti, questo è molto importante per noi. Tutti devono sentirci. Tutti devono sapere che siamo ancora vivi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Jurgen, allenatore del Livperool, ha parlato al termine della netta vittoria contro il Manchester United Jurgen, allenatore del, ha parlato al termine della netta vittoria contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: «Una partita di calcio spettacolare. Tutto è andato abbastanza bene. Lo United è la squadra più in forma del campionato, ma oggistati chiaramente la squadra migliore. Prestazione ottima di, questo è molto importante per noi.sentirci.cheancora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

