LIVE – Virtus Bologna-Tortona 77-73 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Tortona, sfida valida come ventesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La ripresa del campionato dopo la lunga pausa dettata dalla Coppa Italia e dalla pausa per le nazionali offre subito un big match, con la seconda e la terza forza a confrontarsi. Tre vittorie consecutive per le Vu Nere, alle prese con qualche defezione, mentre i piemontesi arrivano da quattro successi di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 5 marzo sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata.

