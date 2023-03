LIVE Virtus Bologna-Tortona, 72-69, Serie A basket 2023 in DIRETTA: un super Belinelli trascina i suoi (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-71 Candi attacca Mickey, lo supera in velocità e trova due punti con l’ausilio del tabellone. 72-69 Da spalle al canestro Mickey riceve palla, e dopo una Serie di palleggi si gira e trova 2 punti. 70-69 Dopo aver rivisto l’azione al monitor gli arbitri decidono che il piede di Candi pesta la riga dei 3 punti. 70-70 Ojeleye è lento a ripiegare difensivamente, e Leonardo Candi trova una tripla a campo aperto, che riporta la sfida in parità. 70-67 Primo canestro di questa partita anche per Filloy, con un canestro da 3 trovato da lontanissimo. 70-64 Risponde con una tripla la Virtus, grazie al canestro di Ojeleye, che vola a 14 punti. 67-64 Tripla molto difficile tentata da Severini. La palla sbatte un paio di volte tra ferro e tabellone e poi va verso il fondo ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-71 Candi attacca Mickey, loa in velocità e trova due punti con l’ausilio del tabellone. 72-69 Da spalle al canestro Mickey riceve palla, e dopo unadi palleggi si gira e trova 2 punti. 70-69 Dopo aver rivisto l’azione al monitor gli arbitri decidono che il piede di Candi pesta la riga dei 3 punti. 70-70 Ojeleye è lento a ripiegare difensivamente, e Leonardo Candi trova una tripla a campo aperto, che riporta la sfida in parità. 70-67 Primo canestro di questa partita anche per Filloy, con un canestro da 3 trovato da lontanissimo. 70-64 Risponde con una tripla la, grazie al canestro di Ojeleye, che vola a 14 punti. 67-64 Tripla molto difficile tentata da Severini. La palla sbatte un paio di volte tra ferro e tabellone e poi va verso il fondo ...

