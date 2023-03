LIVE Virtus Bologna-Tortona, 7-9, Serie A basket 2023 in DIRETTA: iniziato il big match!! (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-12 Solo retina presa da Harper con il tiro tentato dall’arco. 7-9 Bel taglio di Weems, servito perfettamente da Ojeleye, che lo manda facilmente a canestro. 5-9 Mannion non riesce a bloccare Christon, che mette altri due punti a referto. 5-7 Recupera alto il pallone la Virtus e conquista due punti veloci. 3-7 Primo canestro della Virtus con la tripla di Ojeleye, a cui risponde subito Macura con due punti. 0-5 Jaiteh intercetta un passaggio in salto di Tortona e mette la palla fuori. Si riparte con una rimessa degli ospiti. 0-5 Christon elude la difesa di Mannion e trova un canestro in controtempo. Inizio infuocato degli ospiti. 0-3 Canestro fantastico di Macura, che dopo un paio di azioni confuse si getta in attacco, piazzando uno straordinario centro in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-12 Solo retina presa da Harper con il tiro tentato dall’arco. 7-9 Bel taglio di Weems, servito perfettamente da Ojeleye, che lo manda facilmente a canestro. 5-9 Mannion non riesce a bloccare Christon, che mette altri due punti a referto. 5-7 Recupera alto il pallone lae conquista due punti veloci. 3-7 Primo canestro dellacon la tripla di Ojeleye, a cui risponde subito Macura con due punti. 0-5 Jaiteh intercetta un passaggio in salto die mette la palla fuori. Si riparte con una rimessa degli ospiti. 0-5 Christon elude la difesa di Mannion e trova un canestro in controtempo. Inizio infuocato degli ospiti. 0-3 Canestro fantastico di Macura, che dopo un paio di azioni confuse si getta in attacco, piazzando uno straordinario centro in ...

