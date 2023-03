LIVE Virtus Bologna-Tortona, 57-55 Serie A basket 2023 in DIRETTA: prova ad allungare la formazione di casa (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-55 Il georgiano fa uno su due dalla lunetta. 57-55 Accelera Shengelia, che subisce fallo da Filloy e va in lunetta. 57-55 Alzata splendida di Christon, con Radosevic che deve solo appoggiare verso il fondo della retina. 57-53 Canestro fenomenale di Shengelia con la mano sinistra, e porta la Virtus sul +4, costringendo Tortona a chiamare il time out. 55-53 Doppia grande azione di Nico Mannion, che prima mette una tripla aperta, e poi subisce fallo in attacco da parte di Harper. 52-53 Segna il tiro libero supplementare il numero 0 di Tortona, che è già a quota 24. 52-52 Attacca il ferro Christon, che mette un altro canestro e subisce fallo. 52-50 Secondo canestro consecutivo di Weems, che nonostante i contatti con gli avversari trova il canestro. 50-50 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-55 Il georgiano fa uno su due dalla lunetta. 57-55 Accelera Shengelia, che subisce fallo da Filloy e va in lunetta. 57-55 Alzata splendida di Christon, con Radosevic che deve solo appoggiare verso il fondo della retina. 57-53 Canestro fenomenale di Shengelia con la mano sinistra, e porta lasul +4, costringendoa chiamare il time out. 55-53 Doppia grande azione di Nico Mannion, che prima mette una tripla aperta, e poi subisce fallo in attacco da parte di Harper. 52-53 Segna il tiro libero supplementare il numero 0 di, che è già a quota 24. 52-52 Attacca il ferro Christon, che mette un altro canestro e subisce fallo. 52-50 Secondo canestro consecutivo di Weems, che nonostante i contatti con gli avversari trova il canestro. 50-50 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFvg : Pro Gorizia - Virtus Corno il racconto di Marco Bisiach #AlessandroChiavon #AlessioKanapari #AntoninoCatania… - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Tortona, Serie A basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - - PassioneMessina : LIVE: Vantaggio della Virtus Francavilla sul Potenza [1-0 Minelli 22’] - Calciodiretta24 : Arzignano – Virtus Verona: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Virtus Entella - Fiorenzuola: diretta live e risultato in tempo reale -