LIVE Virtus Bologna-Tortona, 18-25, Serie A basket 2023 in DIRETTA: primo quarto indemoniato degli ospiti (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO quarto Finisce qui il primo quarto. Ottima Tortona in questo inizio di match, che alla classica solidità difensiva ci ha messo una reparto offensivo on fire guidato da Harper e Christon. Male fino ad ora la Virtus, con basse percentuali da 3, specialità della casa. 18-25 Senza paura tenta la tripla Candi e la trova con successo. Sull’azione successiva attacca subito la Virtus, che trova il momentaneo -7 con Mickey. 16-22 Dentro il tiro libero supplementare di Ojeleye. 15-22 Rimbalzo offensivo preso di forza da Ojeleye su un tiro sbagliato di Belinelli. Il numero 37 della Virtus mette il canestro e subisce il fallo. 13-22 Tripla senza ritmo di Christon, al termine di un possesso di 24 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDOFinisce qui il. Ottimain questo inizio di match, che alla classica solidità difensiva ci ha messo una reparto offensivo on fire guidato da Harper e Christon. Male fino ad ora la, con basse percentuali da 3, specialità della casa. 18-25 Senza paura tenta la tripla Candi e la trova con successo. Sull’azione successiva attacca subito la, che trova il momentaneo -7 con Mickey. 16-22 Dentro il tiro libero supplementare di Ojeleye. 15-22 Rimbalzo offensivo preso di forza da Ojeleye su un tiro sbagliato di Belinelli. Il numero 37 dellamette il canestro e subisce il fallo. 13-22 Tripla senza ritmo di Christon, al termine di un possesso di 24 ...

