LIVE – Verona-Reggio Emilia 35-33, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 5 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Verona-Reggio Emilia, sfida valida come ventesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La ripresa del campionato dopo quasi un mese di interruzione, tra Coppa Italia e impegni delle Nazionali, offre subito un importantissimo scontro diretto tra la penultima e l’ultima in classifica. In palio punti pesantissimi per due squadre che non stanno vivendo un gran momento di forma, venendo rispettivamente da quattro e tre partite perse di fila. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 5 marzo sul parquet dell’Agsm Forum, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventesima giornata dellaA1di. La ripresa del campionato dopo quasi un mese di interruzione, tra Coppa Italia e impegni delle Nazionali, offre subito un importantissimo scontro diretto tra la penultima e l’ultima in classifica. In palio punti pesantissimi per due squadre che non stanno vivendo un gran momento di forma, venendo rispettivamente da quattro e tre partite perse di fila. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 5 marzo sul parquet dell’Agsm Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ...

