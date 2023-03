LIVE – Trento-Brescia 83-76, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 5 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Trento-Brescia, sfida valida come ventesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Molin hanno vinto solo due delle sette partite giocate in campionato, ma conservano per ora una posizione in zona playoff. I lombardi di coach Magro, invece, arrivano da sei sconfitte di fila che hanno comportato un pesante crollo in classifica, ma sono reduci dall’exploit in Coppa Italia, terminata con la vittoria del trofeo. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 5 marzo sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventesima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Molin hanno vinto solo due delle sette partite giocate in campionato, ma conservano per ora una posizione in zona playoff. I lombardi di coach Magro, invece, arrivano da sei sconfitte di fila che hanno comportato un pesante crollo in classifica, ma sono reduci dall’exploit in Coppa Italia, terminata con la vittoria del trofeo. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 5 marzo sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV ...

