LIVE Spezia-Verona 0-0, diagonale di Verde fuori (Di domenica 5 marzo 2023) Uno spareggio salvezza alla 25esima giornata. Strano a dirsi ma Spezia-Verona assume tali contorni in una Serie A in cui la lotta per non retrocedere... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Uno spareggio salvezza alla 25esima giornata. Strano a dirsi maassume tali contorni in una Serie A in cui la lotta per non retrocedere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... futpundit1 : Live Stream Spezia vs verona #SPEZIAVERONA #SPEVER - OdeonZ__ : LIVE Spezia-Verona 0-0: incomprensione Perilli-Hien, ma il portiere se la cava - MLSGARD : Live ????Spezia - Verona ??Both teams to score @ 2.00 (8/10) ??Spezia o 1.5 goals @ 2.62 (7/10) ??Gyasi score @ 4.33 (3/10) @SerieA - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Spezia-Verona, 25ª giornata Serie A: segui la diretta del match - Mediagol : LIVE Spezia-Verona, 25ª giornata Serie A: segui la diretta del match -

Spezia - Verona LIVE 0 - 0: calcio d'inizio al Picco Al Picco, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Spezia e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Picco, Spezia e Verona si affrontano per la 25esima giornata della Serie A ... Spezia - Verona: segui la Diretta Live del match Lo Spezia e l'unica squadra a non aver ancora trovato alcun gol con giocatori subentrati a partita in corso in questa Serie A: appena sopra il Verona, penultimo in questa graduatoria con una sola ... Risultati calcio live, domenica 5 marzo 2023 - Calciomagazine Ma il programma si animerà già dal lunch match Spezia - Verona e dell'altro scontro salvezza delle 15 tra Sampdoria e Salernitana mentre l'Inter alle 18 ospita il Lecce. Si giocano ben sette incontri ... Al Picco, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Picco,e Verona si affrontano per la 25esima giornata della Serie A ...Loe l'unica squadra a non aver ancora trovato alcun gol con giocatori subentrati a partita in corso in questa Serie A: appena sopra il Verona, penultimo in questa graduatoria con una sola ...Ma il programma si animerà già dal lunch match- Verona e dell'altro scontro salvezza delle 15 tra Sampdoria e Salernitana mentre l'Inter alle 18 ospita il Lecce. Si giocano ben sette incontri ... Diretta Spezia - Verona (0-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica Spezia, Semplici: 'Partita dal grande valore, ecco cosa mi aspetto oggi' Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Hellas Verona. "Giovedì abbiamo aperto le porte al nostro pubblico per creare quel connubio con i tifosi per ... Spezia-Verona: le formazioni ufficiali Le probabili formazioni di Spezia-Hellas Verona: c'è Nzola a guidare l'attacco aquilotto Di seguito le ultime dai campi su Spezia-Verona, raccolte dagli inviati di TMW: Spezia-Verona - Domenica 5… ... Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Hellas Verona. "Giovedì abbiamo aperto le porte al nostro pubblico per creare quel connubio con i tifosi per ...Le probabili formazioni di Spezia-Hellas Verona: c'è Nzola a guidare l'attacco aquilotto Di seguito le ultime dai campi su Spezia-Verona, raccolte dagli inviati di TMW: Spezia-Verona - Domenica 5… ...