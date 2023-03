LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: Davide Ghiotto sogna la gloria nell’arena degli olandesi (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:32 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dei 10000 metri di Speed skating, gara che assegnerà le medaglie Mondiali di questa distanza dello Speed skating. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di Speed skating di Heerenveen 2023. L’Italia cala l’ultima carta da medaglia con Davide Ghiotto che sfida i fenomeni olandesi nei 10000 metri che gli regalarono una sensazionale medaglia di bronzo Olimpica a Pechino 2022. L’azzurro scenderà in pista nella quarta batteria, opposto al ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:32 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta dei 10000 metri di, gara che assegnerà le medagliedi questa distanza dello. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ultima giornata deididi Heerenveen. L’Italia cala l’ultima carta da medaglia conche sfida i fenomeninei 10000 metri che gli regalarono una sensazionale medaglia di bronzo Olimpica a Pechino 2022. L’azzurro scenderà in pista nella quarta batteria, opposto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri per stupire nella team - infoitsport : LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: Wiklund si impone nei 3000m, tocca a Giovannini e Ghiotto! - infoitsport : LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: splendida medaglia d'argento per Davide Ghiotto ne 5000m! - PressReview99 : LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: splendida medaglia d'argento per Davide Ghiotto ne 5000m! - OA Sport… - PressReview99 : LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: splendida medaglia d'argento per Davide Ghiotto ne 5000m! - OA Sport… -

LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: Davide Ghiotto cerca l'impresa nel tempio olandese di Heerenveen OA Sport LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: Davide Ghiotto sfida la corazzata olandese nei 10000 metri CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di speed skating di Heerenveen 2023. L’Italia cala l’ultima carta da med ... LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: Andrea Giovannini splendido bronzo nella mass start! Quinto posto per Laura Peveri CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:33 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE testuale. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseg ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di speed skating di Heerenveen 2023. L’Italia cala l’ultima carta da med ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:33 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE testuale. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseg ...