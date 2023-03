LIVE Speed skating | Mondiali 2023 in DIRETTA | DAVIDE GHIOTTO DEMOLISCE GLI OLANDESI! Epico campione del mondo dei 10000 metri!

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:31 Termina qui latestuale deimetri deididi Heerenveen. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 16:30 L’Italia chiude col botto questa rassegna iridata, e porta a casa tre medaglie. Argentonei 5000, bronzo Giovannini nella mass start, e la magia diche abbiamo raccontato poco fa. 16:29 Medaglia d’argento per l’olandese Jorrit Bergsma, bronzo al canadese Ted-Jan Bloemen. 16:28 Lo sportivissimo pubblico di Heerenveen rende omaggio al più forte. Standing ovation per! 16:28 L’azzurro ha disintegrato gli avversari. Sia Patrick Roest che ...

LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: Davide Ghiotto cerca l'impresa nel tempio olandese di Heerenveen OA Sport

16:31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei 10000 metri dei Mondiali di speed skating di Heerenveen.