LIVE – Siena-Verona 17-21: Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di domenica 5 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Emma Villas Aubay Siena-WithU Verona, partita valevole per la decima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. La formazione di Omar Pelillo, fanalino di coda, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare punti importantissimi in chiave salvezza e guadagnare posizioni. Non sarà però semplice superare gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica e a caccia del tredicesimo successo per difendere la posizione in ottica Playoff. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 5 marzo al Palasport Mens Sana PalaEstra di Siena. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Latestualedi Emma Villas Aubay-WithU, partita valevole per la decima giornata di ritorno della regular season didimaschile. La formazione di Omar Pelillo, fanalino di coda, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare punti importantissimi in chiave salvezza e guadagnare posizioni. Non sarà però semplice superare gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica e a caccia del tredicesimo successo per difendere la posizione in ottica Playoff. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 5 marzo al Palasport Mens Sana PalaEstra di. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OKsiena : SAN DONATO-TAVARNELLE-SIENA: LIVE DALLE ORE 14,30 - Calciodiretta24 : San Donato Tavarnelle - Siena: diretta live e risultato in tempo reale - pinadogmaf100 : RT @StradeBianche: ? Strade Bianche Women @CA_Ita ? ?? Siena - Siena ?? 136 km ? Partenza / Start 09.25 AM ?? Arrivo / Arrival ~ 1.30 PM ?? @… - imtoredown : RT @StradeBianche: ? Strade Bianche Men @CA_Ita 2022 ? ?? Siena - Siena ?? 184 km ? Partenza / Start 11.40 AM ?? Arrivo / Arrival ~ 4.30 PM… - roadcyclistbcn : RT @StradeBianche: ? Strade Bianche Women @CA_Ita ? ?? Siena - Siena ?? 136 km ? Partenza / Start 09.25 AM ?? Arrivo / Arrival ~ 1.30 PM ?? @… -