LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2023 in DIRETTA: gruppetto di 10 in testa a 13 km dal traguardo, c’è De Fabiani! (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31: Momento difficile per Pellegrino che si stacca dal gruppo di testa 13.30: Al km 37.7 Nyenget, Klaebo, Poromaa, Niskanen, De Fabiani, Golberg, Halfvarsson, Toenseth, Burman, Pellegrino, Schely 13.29: Si riaggancia al gruppo di testa lo svedese Burman 13.28: Prova a rientrare Burman nel gruppo di testa al km 36.4. E’ Nyenget a fare l’andatura 13.27: Scontro tra Niskanen e Burman al momento del cambio degli sci 13.25: Undici in testa al cambio degli sci, Pellegrino è riuscito a limitare i danni. Halfvarsson, Toenseth, Poromaa, Nyenget, Halfvarsson davanti 13.24: Pellegrino rientra senza problemi in salita ma perde in discesa, attende con ansia il cambio degli sci 13.24: Adesso Pellegrino ha perso qualche metro ed è assieme al francese ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31: Momento difficile per Pellegrino che si stacca dal gruppo di13.30: Al km 37.7 Nyenget, Klaebo, Poromaa, Niskanen, De Fabiani, Golberg, Halfvarsson, Toenseth, Burman, Pellegrino, Schely 13.29: Si riaggancia al gruppo dilo svedese Burman 13.28: Prova a rientrare Burman nel gruppo dial km 36.4. E’ Nyenget a fare l’andatura 13.27: Scontro tra Niskanen e Burman al momento del cambio degli sci 13.25: Undici inal cambio degli sci, Pellegrino è riuscito a limitare i danni. Halfvarsson, Toenseth, Poromaa, Nyenget, Halfvarsson davanti 13.24: Pellegrino rientra senza problemi in salita ma perde in discesa, attende con ansia il cambio degli sci 13.24: Adesso Pellegrino ha perso qualche metro ed è assieme al francese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: tripletta austriaca in una gara pazza - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SuperG #Kvitfjell Meteo pazzo e #Goggia beffata nel finale dalle austriache #Ortlieb #Venier… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: gara quasi decisiva per la Coppa di specialità - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Aspen 2023 in DIRETTA - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci #Kvitfjell Secondo posto dietro la norvegese #Lie per Sofia #Goggia, che vince per la quarta vo… -