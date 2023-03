LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2023 in DIRETTA: Golberg batte Klaebo in volata! Bronzo Poromaa, che sfortuna per De Fabiani! (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 14.12: L’ultimo degli azzurri al traguardo è Salvadori che chiude 37mo a 10’01” 14.10: In attesa di Salvadori, riepiloghiamo le posizioni sul podio della 50 km a tecnica classica: oro per la Norvegia con Golberg, argento per la Norvegia con Klaebo e Bronzo per la Svezia con Poromaa 14.08: Ancora un paio di km da percorrere per il quarto azzurro che aveva circa 9 minuti di ritardo dalla testa al km 36.4 14.06: Buon finale per Noeckler che chiude 20mo a 3’50” dalla testa 14.04: A completare la top ten, dunque, quarto lo svedese Halfvarsson, quinto il norvegese Nyenget, sesto il finlandese Niskanen che non riesce a conquistare l’oro al Mondiale, settimo il norvegese Toenseth, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 14.12: L’ultimo degli azzurri al traguardo è Salvadori che chiude 37mo a 10’01” 14.10: In attesa di Salvadori, riepiloghiamo le posizioni sul podio della 50 km a tecnica classica: oro per la Norvegia con, argento per la Norvegia conper la Svezia con14.08: Ancora un paio di km da percorrere per il quarto azzurro che aveva circa 9 minuti di ritardo dalla testa al km 36.4 14.06: Buon finale per Noeckler che chiude 20mo a 3’50” dalla testa 14.04: A completare la top ten, dunque, quarto lo svedese Halfvarsson, quinto il norvegese Nyenget, sesto il finlandese Niskanen che non riesce a conquistare l’oro al Mondiale, settimo il norvegese Toenseth, ...

