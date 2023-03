LIVE Sci alpino | SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA | tripletta austriaca in una gara pazza Quarta Goggia beffata dal meteo | Curtoni resta leader

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELMASCHILE DI ASPEN DALLE 18.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12:14 Termina qui la nostratestuale deldi. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di domenica. 12:13delle finali di Coppa del Mondo che si preannuncia tutto da vivere. Distacchi risicati, con 5 atlete matematicamente in lizza per la coppa di specialità, 12:12 Abbiamo assistito ad una delle gare più folli dell’ultimo decennio. Condizioni di neve, visibilità e pista che sono cambiate in almeno tre occasioni. Brave le austriache ad approfittarne con una clamorosa. In casa azzurra rammarico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: gara quasi decisiva per la Coppa di specialità - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Aspen 2023 in DIRETTA - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci #Kvitfjell Secondo posto dietro la norvegese #Lie per Sofia #Goggia, che vince per la quarta vo… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2023 in DIRETTA - sportface2016 : Sci alpino, segui il LIVE della discesa femminile di #Kvitfjell: #Goggia può vincere la Coppa del Mondo di speciali… -

La diretta testuale della mass start maschile didi fondo ai Mondiali 2023 a Planica . Si chiude ufficialmente la rassegna iridata con l'ultima ...IN GARA GIORNO PER GIORNO PER AGGIORNARE IL...... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Ultima gara in programma nella seconda ... COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...... Nicola Sangiorgio ore 04:30di Fondo : C.ti Mondiali 50 km Maschile - Mass Start a tecn. ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia firma il poker da leggenda! "Stagione dominata, ma Mondiali toppati" OA Sport

SCI ALPINO - Terzo giorno di gare in Norvegia, dove va in scena il secondo Super G dopo quello di venerdì vinto da Cornelia Hütter su Elena Curtoni. Segui in DI ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...