LIVE Sci alpino, SuperG Aspen 2023 in DIRETTA: Odermatt vuole la Coppa di specialità! Gli azzurri per stupire (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39: Aleksander Aamodt Kilde ha festeggiato ieri vittoria e conquista della Coppa di specialità e oggi vorrebbe giocare un brutto scherzo al suo rivale e leader di Coppa Marco Odermatt che oggi ha buone possibilità, anche se non dovesse vincere, di conquistare la sfera di cristallo della specialità, visto che parte con un vantaggio molto sensibile in classifica di ben 148 punti sul norvegese. 17.36: Si ritorna ad Aspen sei anni dopo l’ultima volta, quando in Colorado vennero disputate le finali della stagione 2016-2017. La Coppa di SuperG è ancora da assegnare e dunque si preannuncia anche oggi grande spettacolo. 17.33: La Coppa del Mondo maschile di sci alpino chiude la ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.39: Aleksander Aamodt Kilde ha festeggiato ieri vittoria e conquista delladi specialità e oggi vorrebbe giocare un brutto scherzo al suo rivale e leader diMarcoche oggi ha buone possibilità, anche se non dovesse vincere, di conquistare la sfera di cristallo della specialità, visto che parte con un vantaggio molto sensibile in classifica di ben 148 punti sul norvegese. 17.36: Si ritorna adsei anni dopo l’ultima volta, quando in Colorado vennero disputate le finali della stagione 2016-2017. Ladiè ancora da assegnare e dunque si preannuncia anche oggi grande spettacolo. 17.33: Ladel Mondo maschile di scichiude la ...

