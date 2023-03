LIVE Roma-Juve 0-0 (Di domenica 5 marzo 2023) Il big match della 25esima giornata di Serie A, in attesa delle gare del lunedì, va in scena questa sera nel posticipo delle 20.45 allo... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Il big match della 25esima giornata di Serie A, in attesa delle gare del lunedì, va in scena questa sera nel posticipo delle 20.45 allo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : doppietta sold out all’auditorium ?? grazie ROMA???? il tour prosegue domani a CAGLIARI con firmacopie a fine live ?? t… - GiovaAlbanese : Continassa: prove di #Juventus in vista della Roma. E in campo con i compagni c'è anche #Miretti LIVE ??… - fpptv_live : RT @fpptv_live: Roma vs Juventus IN DIRETTA VIVO LIVE HD ?? Link: - fpptv_live : Roma vs Juventus IN DIRETTA VIVO LIVE HD ?? Link: - siamo_la_Roma : ?? Si parte! ?? Comincia il big match all'Olimpico ?? La cronaca LIVE #RomaJuve #ASRoma -