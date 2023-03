LIVE Roma-Juve 0-0: Szczesny dice no a Dybala (Di domenica 5 marzo 2023) Il big match della 25esima giornata di Serie A, in attesa delle gare del lunedì, va in scena questa sera nel posticipo delle 20.45 allo... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Il big match della 25esima giornata di Serie A, in attesa delle gare del lunedì, va in scena questa sera nel posticipo delle 20.45 allo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : doppietta sold out all’auditorium ?? grazie ROMA???? il tour prosegue domani a CAGLIARI con firmacopie a fine live ?? t… - GiovaAlbanese : Continassa: prove di #Juventus in vista della Roma. E in campo con i compagni c'è anche #Miretti LIVE ??… - TuttoASRoma24 : Roma-Juventus 0-0, fischio d’inizio: segui la Serie A in Diretta LIVE ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - forzaroma : 26' - Dybala impegna Szczesny. Continua ad attaccare la Roma che riesce a liberare al tiro l'argentino dal limite d… - zazoomblog : Roma-Juventus la MOVIOLA LIVE: pestone di Fagioli ad Ibanez - #Roma-Juventus #MOVIOLA #LIVE: -

Roma - Juventus, la MOVIOLA LIVE ...vi racconterà la moviola live degli episodi arbitrali più discussi all'interno della gara. Il fischietto deisgnato da Rocchi è il signor Fabio Maresca di Napoli. LA DESIGNAZIONE COMPLETA ROMA - ... Roma - Juventus LIVE 0 - 0: match equilibrato Allo stadio Olimpico, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ... Roma - Juventus 0 - 0 diretta: ora LIVE la partita di oggi ROMA - Big match della venticinquesima giornata di campionato, la Roma di José Mourinho sfida la Juventus di Massimiliano Allegri in un Olimpico sold out. Punti preziosi per entrambe le squadre: l'obiettivo di giallorossi e bianconeri è l'Europa. La Roma deve ... ...vi racconterà la movioladegli episodi arbitrali più discussi all'interno della gara. Il fischietto deisgnato da Rocchi è il signor Fabio Maresca di Napoli. LA DESIGNAZIONE COMPLETA- ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...- Big match della venticinquesima giornata di campionato, ladi José Mourinho sfida la Juventus di Massimiliano Allegri in un Olimpico sold out. Punti preziosi per entrambe le squadre: l'obiettivo di giallorossi e bianconeri è l'Europa. Ladeve ... Roma-Juventus, il risultato in diretta LIVE Sky Sport LIVE TJ - ROMA-JUVENTUS, Le formazioni ufficiali: Di Maria a supporto di Vlahovic Roma e Juventus sono pronte ad affrontarsi in occasione della 25a giornata di Serie A. Roma e Juventus sono pronte ad affrontarsi in occasione della 25a giornata di Serie A: di seguito le… Leggi ... LIVE Roma-Juventus 0-0 I giallorossi devono ritrovare il successo dopo il ko esterno contro la Cremonese di martedì scorso. Davanti la formazione di Allegri reduce da 4 vittorie consecutive Redazione Manca sempre… Leggi ... Roma e Juventus sono pronte ad affrontarsi in occasione della 25a giornata di Serie A. Roma e Juventus sono pronte ad affrontarsi in occasione della 25a giornata di Serie A: di seguito le… Leggi ...I giallorossi devono ritrovare il successo dopo il ko esterno contro la Cremonese di martedì scorso. Davanti la formazione di Allegri reduce da 4 vittorie consecutive Redazione Manca sempre… Leggi ...