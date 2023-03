LIVE Parigi-Nizza 2023 | prima tappa in DIRETTA | arrivo in pianura | Jonathan Milan per il colpaccio

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladella, prestigiosa corsa a tappe giunta all’ottantunesima edizione, la quale si contrapporrà, come di consueto, alla Tirreno-Adriatico dalla giornata di domani. Il percorso dellafrazione si snoda attorno alla cittadina di La Verrière, dove sono posizionate sia la linea d’che quella del traguardo. Nel complesso il tracciato sarà movimentato, ricco di saliscendi, ma non così duri da poter mettere in difficoltà i velocisti, che avranno la possibilità di giocarsi il successo quest’oggi. Presenti due GPM di terza categoria, piazzati sullo stesso colle, il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2023, prestigiosa corsa a tappe giunta all'ottantunesima edizi ...