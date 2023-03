LIVE – Padova-Trento | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 5 marzo 2023) Latestualedi Pallavolo-Itas Trentino, partita valevole per la decima giornata di ritorno della regular season didimaschile. I veneti di Jacopo Cuttini, terzultimi in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti in chiave salvezza. Servirà però una grande prestazione per mettere in difficoltà la formazione di Angelo Lorenzetti, quarta e a caccia della top-3. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 5 marzo alla Kioene Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfidadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ziolions4219 : Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova - Guido_Eu4ia : Questa sera EU4IA & EL BUSO DEI BRIGANTI KARAOKE IN BUSO - live & karaoke set #eu4ia #karaoke #pianobar #music… - usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA – A PADOVA LA PROVA A SQUADRE DEL “TROFEO LUXARDO”, AD ATENE IL TABELLONE PRINCIPALE FEMMINIL… - Federscherma : COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA – A PADOVA LA PROVA A SQUADRE DEL “TROFEO LUXARDO”, AD ATENE IL TABELLONE PRINCIPALE FE… - NoteProgressive : #Tribute #Band: #PinkFloyd & #MikeOldfield #Live a #Legnano #Milano e #Padova #OGGI #4marzo - SCOPRI DI PIU' QUI:… -

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...55 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA ) Pallavolo: Campionato italiano maschile - 21a giornata:- ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12:30 Spezia - Hellas Verona 15:00 ...30 Carrarese - Rimini Cesena - Montevarchi Lucchese - Ancona- Piacenza Pro Patria - Pro Sesto ...... facendo visita alla Pallavolo; alla Kioene Arena fischio d'inizio previsto per le ore 18. Diretta Radio Dolomiti estreaming e sulle piattaforme OTT RAI Play e Volleyball World Tv. QUI ...

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA – A PADOVA LA PROVA A ... Federazione Italiana Scherma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE TUTTI I PODI INDIVIDUALI: I MIGLIORI DI GIORNATA SONO STATI… 19:27 OA Sport vi ringrazia per av ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 Tutto pronto per l’ultima rotazione. 18:57 13.950 PER ANGELA ANDREOLI! Sta tornano sui suoi livelli, nota D da 5.6! 18.55 MANILA ESPOSITO NON SI FERMA!