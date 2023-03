LIVE Olimpia Milano-Scafati, Serie A basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Scafati, incontro valido per la ventesima giornata della stagione regolare della Serie A 2022/2023 di basket, con palla a due fissata per le ore 16:30. Dopo la netta vittoria in Eurolega contro l’Olympiacos, che ha ridato vigore alla compagine meneghina, le “Scarpette Rosse” di Ettore Messina tornano in scena in campionato, da capoclassifica assieme alla Virtus Bologna (30 punti), ospitando la formazione allenata da Pino Sacripanti (14 punti, 13esima piazza), al suo debutto dopo essere subentrato sulla panchina dei campani ad Attilio Caja. Partita che potrebbe sembrare scontata, sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro valido per la ventesima giornata della stagione regolare dellaA 2022/di, con palla a due fissata per le ore 16:30. Dopo la netta vittoria in Eurolega contro l’Olympiacos, che ha ridato vigore alla compagine meneghina, le “Scarpette Rosse” di Ettore Messina tornano in scena in campionato, da capoclassifica assieme alla Virtus Bologna (30 punti), ospitando la formazione allenata da Pino Sacripanti (14 punti, 13esima piazza), al suo debutto dopo essere subentrato sulla panchina dei campani ad Attilio Caja. Partita che potrebbe sembrare scontata, sulla ...

