LIVE Olimpia Milano-Scafati 89-80, Serie A basket 2023 in DIRETTA: i meneghini si aggiudicano la sfida trascinati da Baron (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di OA Sport! TOP SCOREROlimpia Milano: Baron 20 puntiScafati: Rossato 14 punti FINISCE QUI: Olimpia Milano-Scafati 89-80. 89-80 Hannaaaaah da tre! A 30? dalla fine, Scafati va a -9. 89-77 Tonut in lunetta: 2/2. 87-77 Rossato da tre! Scafati comunque ci prova fino all’ultimo. 87-74 Ricci, torna a segnare per Milano. 85-74 De Laurentiis altri due punti per i campani, che vanno a -11 a un minuto dalla fine. 85-72 Altri cinque punti in fila per gli ospiti che ora vanno a -13: gioco da tre punti di Hannah e poi canestro ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di OA Sport! TOP SCORER20 punti: Rossato 14 punti FINISCE QUI:89-80. 89-80 Hannaaaaah da tre! A 30? dalla fine,va a -9. 89-77 Tonut in lunetta: 2/2. 87-77 Rossato da tre!comunque ci prova fino all’ultimo. 87-74 Ricci, torna a segnare per. 85-74 De Laurentiis altri due punti per i campani, che vanno a -11 a un minuto dalla fine. 85-72 Altri cinque punti in fila per gli ospiti che ora vanno a -13: gioco da tre punti di Hannah e poi canestro ...

