LIVE Olimpia Milano-Scafati 77-51, Serie A basket 2023 in DIRETTA: inizia il quarto periodo di una sfida virtualmente chiusa (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE inizia IL quarto periodo Ora una breve pausa. FINISCE IL TERZO quarto: Olimpia Milano-Scafati 77-51. 77-51 Alviti in lunetta: 1/2. 76-51 Ancora Ricci appoggiando al vetro: ancora canestro. 74-51 Ricci! Gioco da tre punti per lui: tutto a referto. 71-51 Pangos! Al rientro va a canestro: +20. 69-51 Pinkins in lunetta: 1/2. 69-50 Ricci da due: altro canestro a referto per i padroni di casa. 67-50 Quattro punti di fila: Alviti e Baron vanno a referto. Milano va a +17. 63-50 Botta e risposta: Imbrò e Melli da due. Distanza sempre di 13 punti. 61-48 Voigtmann in lunetta: 1/2. 60-48 Baron in penetrazione, da due: canestro. 58-48 Baaaaaron da tre, con tiro libero addizionale! Gioco da ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILOra una breve pausa. FINISCE IL TERZO77-51. 77-51 Alviti in lunetta: 1/2. 76-51 Ancora Ricci appoggiando al vetro: ancora canestro. 74-51 Ricci! Gioco da tre punti per lui: tutto a referto. 71-51 Pangos! Al rientro va a canestro: +20. 69-51 Pinkins in lunetta: 1/2. 69-50 Ricci da due: altro canestro a referto per i padroni di casa. 67-50 Quattro punti di fila: Alviti e Baron vanno a referto.va a +17. 63-50 Botta e risposta: Imbrò e Melli da due. Distanza sempre di 13 punti. 61-48 Voigtmann in lunetta: 1/2. 60-48 Baron in penetrazione, da due: canestro. 58-48 Baaaaaron da tre, con tiro libero addizionale! Gioco da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Scafati 52-39 Serie A1 2022-2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Olimpia #Milano-Scafati #52-… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Scafati Serie A basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Scafati… - infoitsport : LIVE EuroLeague - Olimpia Milano vs Olympiacos Pireo, diretta 3° quarto 26' - infoitsport : LIVE EuroLeague - Olimpia Milano vs Olympiacos Pireo, diretta 1° quarto 4' - infoitsport : LIVE EuroLeague - Olimpia Milano vs Olympiacos Pireo, diretta 2° quarto -

LIVE Olimpia Milano-Scafati, Serie A basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport LIVE LBA - Olimpia Milano vs Givova Scafati, diretta 3° quarto 26' espulso Messina La Givova Scafati si presenta al forum di Assago con un nuovo allenatore, Pino Sacripanti, e un assetto decisamente differente da quello dell'andata, lo scorso 9 ottobre al PalaMangano, in cui ... LIVE Olimpia Milano-Scafati 0-0, Serie A basket 2023 in DIRETTA: meneghini contro campani in una sfida frizzante CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Dieci minuti al via del match. 16.15 Duelli sul parquet, ma anche duello in panchina fra due grandi allenatori del basket nostrano: Ettore Messina contr ... La Givova Scafati si presenta al forum di Assago con un nuovo allenatore, Pino Sacripanti, e un assetto decisamente differente da quello dell'andata, lo scorso 9 ottobre al PalaMangano, in cui ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Dieci minuti al via del match. 16.15 Duelli sul parquet, ma anche duello in panchina fra due grandi allenatori del basket nostrano: Ettore Messina contr ...