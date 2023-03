LIVE Olimpia Milano-Scafati 67-50, Serie A basket 2023 in DIRETTA: i padroni di casa scappano nel punteggio (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-50 Quattro punti di fila: Alviti e Baron vanno a referto. Milano va a +17. 63-50 Botta e risposta: Imbrò e Melli da due. Distanza sempre di 13 punti. 61-48 Voigtmann in lunetta: 1/2. 60-48 Baron in penetrazione, da due: canestro. 58-48 Baaaaaron da tre, con tiro libero addizionale! Gioco da 4 punti che rimanda Milano a +10. 54-48 Thompson in lunetta: 2/2. 54-46 Baron fa canestro da due: l’Olimpia si sblocca. 52-46 Tiro libero di Imbrò per tecnico alla panchina di Milano: canestro. 52-45 Imbròòòòòòò da tre anche lui! Scafati a -7. Timeout Milano a 8 minuti dalla fine del quarto. 52-42 Stooooone da tre! Inizia così, con una bomba pesante, il terzo quarto. INIZIA LA RIPRESA: ECCO IL TERZO QUARTO. Torniamo più ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-50 Quattro punti di fila: Alviti e Baron vanno a referto.va a +17. 63-50 Botta e risposta: Imbrò e Melli da due. Distanza sempre di 13 punti. 61-48 Voigtmann in lunetta: 1/2. 60-48 Baron in penetrazione, da due: canestro. 58-48 Baaaaaron da tre, con tiro libero addizionale! Gioco da 4 punti che rimandaa +10. 54-48 Thompson in lunetta: 2/2. 54-46 Baron fa canestro da due: l’si sblocca. 52-46 Tiro libero di Imbrò per tecnico alla panchina di: canestro. 52-45 Imbròòòòòòò da tre anche lui!a -7. Timeouta 8 minuti dalla fine del quarto. 52-42 Stooooone da tre! Inizia così, con una bomba pesante, il terzo quarto. INIZIA LA RIPRESA: ECCO IL TERZO QUARTO. Torniamo più ...

