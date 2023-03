LIVE – Olimpia Milano-Scafati 52-39, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 5 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Scafati, sfida valida come ventesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Tre vittorie consecutive in campionato, quattro di fila in Eurolega; in mezzo, la delusione di una Coppa Italia persa in malo modo: questi i numeri dell’ultimo periodo per quanto riguarda la squadra di coach Messina. Di fronte, una formazione insidiosa, che lotta per la salvezza ma che ha ottenuto risultati importanti, nonostante cinque sconfitte nelle ultime sei partite giocate. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 5 marzo sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventesima giornata dellaA1di. Tre vittorie consecutive in campionato, quattro di fila in Eurolega; in mezzo, la delusione di una Coppa Italia persa in malo modo: questi i numeri dell’ultimo periodo per quanto riguarda la squadra di coach Messina. Di fronte, una formazione insidiosa, che lotta per la salvezza ma che ha ottenuto risultati importanti, nonostante cinque sconfitte nelle ultime sei partite giocate. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 5 marzo sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ...

