LIVE Olimpia Milano-Scafati 52-39, Serie A basket 2023 in DIRETTA: meneghini nettamente avanti all'intervallo lungo

FINISCE IL PRIMO TEMPO: Olimpia Milano-Scafati 52-39. 52-39 Pinkins e Thomas: un canestro a testa. La distanza rimane di 13 punti fra le due squadre. 50-37 Tonut va in lunetta: 2/2. Olimpia Milano a +13. 48-37 Okoye da due: canestro. 48-35 Luwawu-Cabarrot ai liberi: 2/2. 46-35 Napier in lunetta: 2/2. 44-35 Due canestri di Melli, in fila, e l'Olimpia allunga. 40-35 Libero di Logan, per tecnico dato alla panchina dell'Olimpia, più tripla di Okoye! Scafati, in un amen, a -5. 40-31 Tonut entra in area e fa canestro. Timeout Scafati a -9 a cinque minuti dall'intervallo lungo. 38-31

