LIVE Olimpia Milano-Scafati 12-16, Serie A basket 2023 in DIRETTA: Logan trascina gli ospiti in avvio (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-18 Alviti! Subisce fallo in azione di tiro da tre, va in lunetta: 3/3, bottino pieno. 19-18 Rossato in contropiede ne appoggia due comodi. 19-16 Baron ora va in lunetta: 2/2. 17-16 Triiiiipla di Billy Baron! Milano piazza il parziale sistemandosi ora a +1. 14-16 Voigtmann con la schiacciata: due punti per i padroni di casa. 12-16 Ancora Looooogan, ancora da tre! Scafati va a +4. Timeout Milano a 4 minuti dal primo break. 12-13 Looooogan da tre! Scafati è in vantaggio. 12-10 Tonut va in lunetta: 2/2. 10-10 Pioggia di triple al Forum: Luwawu-Cabarrot da una parte, la risposta di Stone dall’altra. 7-7 Piiiiiiiinkins, da tre! Scafati pareggia. 7-5 Tonut entra in area e fa canestro appoggiando al vetro. 5-4 Okoye da due: ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-18 Alviti! Subisce fallo in azione di tiro da tre, va in lunetta: 3/3, bottino pieno. 19-18 Rossato in contropiede ne appoggia due comodi. 19-16 Baron ora va in lunetta: 2/2. 17-16 Triiiiipla di Billy Baron!piazza il parziale sistemandosi ora a +1. 14-16 Voigtmann con la schiacciata: due punti per i padroni di casa. 12-16 Ancora Looooogan, ancora da tre!va a +4. Timeouta 4 minuti dal primo break. 12-13 Looooogan da tre!è in vantaggio. 12-10 Tonut va in lunetta: 2/2. 10-10 Pioggia di triple al Forum: Luwawu-Cabarrot da una parte, la risposta di Stone dall’altra. 7-7 Piiiiiiiinkins, da tre!pareggia. 7-5 Tonut entra in area e fa canestro appoggiando al vetro. 5-4 Okoye da due: ...

