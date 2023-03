LIVE – Milano-Conegliano: A1 Femminile 2022/2023 volley IN DIRETTA (Di domenica 5 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Vero volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Cresce l’attesa per il big match di giornata. Le ragazze di Marco Gaspari, terze a quota 46 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il successo e avvicinarsi alle prime due della classifica. Dall’altra parte ci sono le pantere di Daniele Santarelli, a caccia del ventesimo successo in ventuno partite per consolidare il primo posto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 5 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Latestualedi Vero-Prosecco Doc Imoco, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Cresce l’attesa per il big match di giornata. Le ragazze di Marco Gaspari, terze a quota 46 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il successo e avvicinarsi alle prime due della classifica. Dall’altra parte ci sono le pantere di Daniele Santarelli, a caccia del ventesimo successo in ventuno partite per consolidare il primo posto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 5 marzo all’Allianz Cloud di. Sportface.it vi terrà compagnia ...

