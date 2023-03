LIVE – Milano-Conegliano 10-9 | A1 Femminile 2022 2023 volley IN DIRETTA

(Di domenica 5 marzo 2023) Latestualedi Vero-Prosecco Doc Imoco, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Cresce l’attesa per il big match di giornata. Le ragazze di Marco Gaspari, terze a quota 46 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il successo e avvicinarsi alle prime due della classifica. Dall’altra parte ci sono le pantere di Daniele Santarelli, a caccia del ventesimo successo in ventuno partite per consolidare il primo posto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 5 marzo all’Allianz Cloud di. Sportface.it vi terrà compagnia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Laura Pausini conclude la maratona per i 30 anni di carriera, 3 live con tre scalette diverse in tre città di due c… - MariaAliandra : RT @VoleiLinks: Milano x Conegliano - ScriccioLou : @alleyyyx @SWEETVHABIT È un accordo tra il comune, nel caso del 3 settembre, quello di Milano, e gli organizzatori… - gibbybaris : RT @gibbybaris: Milano - Conegliano - mariapadaam : Vero Volley Milano x Imoco Conegliano -

... per Sala "Milan e Inter verso stadio in aree fuori" I padroni di casa spingono dai primi ... All.: Baroni Le formazioni ufficiali di Roma - Juventus (alle 20.45) vedi anche Sorteggi Europa ...- Con un gol per tempo di M...di coach Devis Cagnardi ha perso soltanto due partite contro Vanoli Cremona e Urania, ...il prepartita di Agrigento - Assigeco Piacenza con l'intervista a coach Stefano Salieri Precedente! ...

Jackson Live in concerto a Milano - Michael Jackson tribute MondoMilano.it

La Givova Scafati si presenta al forum di Assago con un nuovo allenatore, Pino Sacripanti, e un assetto decisamente differente da quello dell'andata, lo scorso 9 ottobre al PalaMangano, in ...La partita Inter - Lecce di Domenica 5 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per la venticinquesima giornata della Serie A ...