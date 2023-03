LIVE F1 | GP Bahrain 2023 in DIRETTA | orario gara TV8 e griglia di partenza Ferrari punta sulla strategia

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASU TV8 IN CHIARO F1 OGGI:INSU SKY LADIIN TEMPO REALE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE PERCHE’ CHARLES LECLERC NON HA FATTO L’ULTIMO TENTATIVO: LA SPIEGAZIONE VASSEUR SPIEGA LA SCELTA: “PENSIAMO AI PUNTI, IL MONDIALE NON SI DECIDE OGGI” CHARLES LECLERC: “SCELTA VOLUTA NON FARE L’ULTIMO TENTATIVO. SIAMO NELLA DIREZIONE GIUSTA” MAX VERSTAPPEN FA IL MODESTO: “SORPRESO DELLA POLE” CARLOS SAINZ DELUSO: “MI ASPETTAVO DI PIÙ” VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE QUALIFICHE LAMEGLIO DEL PREVISTO CHRIS HORNER: “OTTIMO RISULTATO DI SQUADRA” ALONSO RITORNATERRA ESTEBAN OCON: “FELICE DEI PROGRESSI” LANCE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? Le ultime ? - SkySportF1 : ?? RIPARTE LA FORMULA 1: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ?? F1 in Bahrain: weekend da vivere interamente LI… - SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - albore_mattia : RT @SkySportF1: ???? ?????????????? ???????????????? ???????? ?????? ???????? Le ultime ? - albore_mattia : RT @SkySportF1: ??:????.??????, ??` ?????????? ?????????????? ???? ?????????????? ?????????????????????? ?????? ????! Le ultime ? -

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Alle 16 si inserisce la Formula1 con la partenza del Gran Premio del(Manuel Codignoni). Alle 18,...Domenica 5 marzo Ore 09.50: Gara - 2 F3 Ore 11:20: Gara - 2 F2 Ore 16:00: Gara F1 - Monitor dei tempiOrari F12023 su TV8 La differita di TV8 che come di consueto ci permette di vedere ...APFELGLUCK TV8 18:15 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Val D'Aosta 19:30 - TV8 Sport 20:00 - PaddockGP(Pre Gara) Differita 21:30 - F1 GP(Gara) Differita 23:30 - PaddockGP ...

F1 GP Bahrain 2023, LIVE Qualifiche: Pole Verstappen, Leclerc 3° Motorbox

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO LA GRIGLIA DI PARTENZA IN TEMPO REALE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE PERCHE’ CHARLES LECLERC NON HA FATTO L’ULTIMO TENTATIVO: LA SPI ...La diretta della gara del GP del Bahrain del Mondiale di Formula 1 2023 in programma oggi: orario partenza, orari diretta TV, aggiornamenti tempo ...