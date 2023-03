LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Leclerc mantiene la seconda posizione, Verstappen in testa (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22° giro/57 1’37?240 per Perez, è il giro veloce della gara (al momento è suo il punto di bonus). Il messicano si porta a 2?6 da Leclerc. 21° giro/57 Leclerc sta disputando una gara di grande sostanza. Chiaramente Verstappen sta facendo una gara a parte, ma durante l’anno ci sarà lo spazio per provare a ridurre il gap. 20° giro/57 In questa fase Leclerc sta perdendo “solo” un paio di decimi al giro da Verstappen. Come previsto, Ferrari più a suo agio con gomme dure. 19° giro/57 La classifica aggiornata dopo i pit-stop: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER 12 Charles Leclerc Ferrari+10.571 1 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.449 14 Carlos SAINZ Ferrari+22.216 1 5 Lewis HAMILTON Mercedes+25.519 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22° giro/57 1’37?240 per Perez, è il giro veloce della gara (al momento è suo il punto di bonus). Il messicano si porta a 2?6 da. 21° giro/57sta disputando una gara di grande sostanza. Chiaramentesta facendo una gara a parte, ma durante l’anno ci sarà lo spazio per provare a ridurre il gap. 20° giro/57 In questa fasesta perdendo “solo” un paio di decimi al giro da. Come previsto, Ferrari più a suo agio con gomme dure. 19° giro/57 La classifica aggiornata dopo i pit-stop: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 12 CharlesFerrari+10.571 1 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.449 14 Carlos SAINZ Ferrari+22.216 1 5 Lewis HAMILTON Mercedes+25.519 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? RIPARTE LA FORMULA 1: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ?? F1 in Bahrain: weekend da vivere interamente LI… - infoitsport : GP Bahrain - LIVE - Segui la cronaca in diretta della prima gara del 2023 - Formula1WM : Giro 22/57 - Ocon rientra a sostituire l'ala anteriore danneggiata dopo la prima sosta. Scontati anche i 5'' di p… - Formula1WM : Giro 21/57 - 1'37''448 per Perez #BahrainGp #F1 - Formula1WM : Giro 20/57 - La classifica #BahrainGp #F1 -

F1 / GP Bahrain 2023, Gara - DIRETTA - FormulaPassion.it 01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta del Gran Premio del Bahrain , il primo appuntamento del campionato 2023 di Formula 1. Max Verstappen parte in pole position davanti al compagno di squadra Sergio Perez. In seconda fila le Ferrari di Charles Leclerc e ... F1 GP Bahrain, diretta gara: dove vederla in tv SAKHIR - La gara del Gran Premio del Bahrain chiude il primo appuntamento della stagione di Formula 1. A scattare davanti a tutti alla ...la gara in diretta anche sul nostro sito con il nostro live: F1 LIVE GP Bahrain, segui la gara in diretta dalle 16 Leggi qui il recap del sabato di qualifiche : GP Bahrain, qualifiche: Verstappen in pole, Leclerc 3° per "strategia" 15.10 Il 1° GP del 2023 Carissimi fan di Autosprint , ben trovati per la diretta ... 01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta del Gran Premio del, il primo appuntamento del campionato 2023 di Formula 1. Max Verstappen parte in pole position davanti al compagno di squadra Sergio Perez. In seconda fila le Ferrari di Charles Leclerc e ...SAKHIR - La gara del Gran Premio delchiude il primo appuntamento della stagione di Formula 1. A scattare davanti a tutti alla ...la gara in diretta anche sul nostro sito con il nostroLeggi qui il recap del sabato di qualifiche : GP, qualifiche: Verstappen in pole, Leclerc 3° per "strategia" 15.10 Il 1° GP del 2023 Carissimi fan di Autosprint , ben trovati per la diretta ... Formula 1, GP Bahrain: la diretta live da Sakhir Sky Sport F1 LIVE GP Bahrain, segui la gara in diretta dalle 16 Prima gara dell’anno a Sakhir, c’è Verstappen che parte in prima fila con Perez secondo. Ma la Ferrari è subito dietro con Leclerc e Sainz in seconda fila. Segui con noi la gara ... DIRETTA ONLINE - F1, Gran Premio del Bahrain: cronaca live, tempi, classifiche e piloti F1, Gran Premio del Bahrain: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul Livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, i ... Prima gara dell’anno a Sakhir, c’è Verstappen che parte in prima fila con Perez secondo. Ma la Ferrari è subito dietro con Leclerc e Sainz in seconda fila. Segui con noi la gara ...F1, Gran Premio del Bahrain: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul Livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, i ...