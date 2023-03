LIVE F1 | GP Bahrain 2023 in DIRETTA | Ferrari horror Leclerc si ritira | Sainz passato da Alonso

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45° giro/57 Bloccaggio con la ruota sinistra anteriore perprende la scia e passa, prendendosi la terza posizione. E ora arriva Hamilton… 45° giro/57attaccaall’esterno, poi quasi lo tampona! 45° giro/57è davvero incollato. 45° giro/57sono in bagarre per il terzo posto. 44° giro/57 Lasi era difesa ‘benino’ con le soft (benino nei confronti di Aston Martin e Mercedes, non certo con la Red Bull). Ma con le hard proprio non va. 43° giro/57ha ripreso, appena un secondo di distacco tra i due spagnoli. E alle loro spalle c’è anche Hamilton in agguato. 43° giro/57 Si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : '????????????????, ????????????????, ????????????????' '???? ??????????', ?????????????? ?????????????????? ???? ???????????? ???? ????° ???????? ???? ?????????????? LIVE ?… - SkySportF1 : ?? RIPARTE LA FORMULA 1: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ?? F1 in Bahrain: weekend da vivere interamente LI… - Giacinto_Bruno : RT @fanpage: Inizia malissimo la nuova stagione di Formula 1 per la Ferrari. Disastro #Leclerc nel #BahrainGP - francos_21 : RT @SkySportF1: '????????????????, ????????????????, ????????????????' '???? ??????????', ?????????????? ?????????????????? ???? ???????????? ???? ????° ???????? ???? ?????????????? LIVE ? - paoloigna1 : Anche #Sainz non sta certo brillando la macchina non mi pare al meglio #Ferrari #Bahrein -

01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta del Gran Premio del, il primo appuntamento del campionato 2023 di Formula 1. Max Verstappen parte in pole position davanti al compagno di squadra Sergio Perez. In seconda fila le Ferrari di Charles Leclerc e ...SAKHIR - La gara del Gran Premio delchiude il primo appuntamento della stagione di Formula 1. A scattare davanti a tutti alla ...la gara in diretta anche sul nostro sito con il nostroLeggi qui il recap del sabato di qualifiche : GP, qualifiche: Verstappen in pole, Leclerc 3° per "strategia" 15.10 Il 1° GP del 2023 Carissimi fan di Autosprint , ben trovati per la diretta ...

Formula 1, GP Bahrain: la diretta live da Sakhir Sky Sport

Prima gara dell’anno a Sakhir, c’è Verstappen che parte in prima fila con Perez secondo. Ma la Ferrari è subito dietro con Leclerc e Sainz in seconda fila. Segui con noi la gara ...Nel deserto di Sakhir la prima gara del Mondiale 2023. Verstappen parte bene e di mette davanti a tutti, poi Leclerc che passa Perez. Quarto Sainz, che precede le due Mercedes. Contatto in partenza ...