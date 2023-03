LIVE F1 | GP Bahrain 2023 in DIRETTA | cambio della batteria per Leclerc | cosa succede alla Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO CHARLESHA CAMBIATO LA: IL REGOLAMENTO F1 OGGI: ORARIO INSU SKY LA GRIGLIA DI PARTENZA IN TEMPO REALE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE PERCHE’ CHARLESNON HA FATTO L’ULTIMO TENTATIVO: LA SPIEGAZIONE VASSEUR SPIEGA LA SCELTA: “PENSIAMO AI PUNTI, IL MONDIALE NON SI DECIDE OGGI” CHARLES: “SCELTA VOLUTA NON FARE L’ULTIMO TENTATIVO. SIAMO NELLA DIREZIONE GIUSTA” MAX VERSTAPPEN FA IL MODESTO: “SORPRESOPOLE” CARLOS SAINZ DELUSO: “MI ASPETTAVO DI PIÙ” VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE QUALIFICHE LAMEGLIO DEL PREVISTO CHRIS HORNER: “OTTIMO RISULTATO DI SQUADRA” ALONSO RITORNA SULLA TERRA ESTEBAN ...