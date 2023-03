LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: alle 16.00 la gara, subito un imprevisto per Leclerc (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Il pilota più vincente in assoluto nel GP del Bahrain è Lewis Hamilton, riuscito a imporsi ben 5 volte (2014, 2015, 2019, 2020, 2021). Il trentottenne britannico peraltro è anche l’unico capace di trionfare per tre anni consecutivi. Oltre al veterano inglese, ci sono altri due uomini attualmente in attività a essere passati per primi sotto la bandiera a scacchi. Si tratta di Fernando Alonso (2005, 2006, 2010) e Charles Leclerc (2022). 15.16 La griglia di partenza: 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Sergio Perez (Red Bull) 3. Charles Leclerc (Ferrari) 4. Carlos Sainz (Ferrari) 5. Fernando Alonso (Aston Martin) 6. George Russell (Mercedes) 7. Lewis Hamilton (Mercedes) 8. Lance Stroll (Aston Martin) 9. Esteban Ocon (Alpine) 10. Nico Hulkenberg (Haas) 11. Lando ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19 Il pilota più vincente in assoluto nel GP delè Lewis Hamilton, riuscito a imporsi ben 5 volte (2014, 2015, 2019, 2020, 2021). Il trentottenne britannico peraltro è anche l’unico capace di trionfare per tre anni consecutivi. Oltre al veterano inglese, ci sono altri due uomini attualmente in attività a essere passati per primi sotto la bandiera a scacchi. Si tratta di Fernando Alonso (2005, 2006, 2010) e Charles(2022). 15.16 La griglia di partenza: 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Sergio Perez (Red Bull) 3. Charles(Ferrari) 4. Carlos Sainz (Ferrari) 5. Fernando Alonso (Aston Martin) 6. George Russell (Mercedes) 7. Lewis Hamilton (Mercedes) 8. Lance Stroll (Aston Martin) 9. Esteban Ocon (Alpine) 10. Nico Hulkenberg (Haas) 11. Lando ...

