LIVE – Domenica 5 marzo Europei indoor Istanbul 2023 atletica: aggiornamenti IN DIRETTA (Di domenica 5 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE della quarta ed ultima giornata dei Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul. L’Italia vuole provare ad arricchire il bottino di medaglie per chiudere in bellezza la rassegna continentale al coperto. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 italiane di Domenica 5 marzo per la sessione mattutina e alle ore 17.05 per quella pomeridiana alla Ataköy Athletics Arena di Istanbul, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE di sabato 4 marzo degli Europei indoor di Istanbul 2023 di ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Latestualedella quarta ed ultima giornata dei Campionatidileggera, in programma dal 2 al 5ad. L’Italia vuole provare ad arricchire il bottino di medaglie per chiudere in bellezza la rassegna continentale al coperto. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 italiane diper la sessione mattutina e alle ore 17.05 per quella pomeridiana alla Ataköy Athletics Arena di, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedi sabato 4deglididi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ascolicalciofc : ??Serie BKT 2022/23 28^ giornata ? ASCOLI - BARI | #AscoliBari ?? Domenica 5 Marzo 2023 ? Ore 15:00 ?? Del Duca ?? Sky… - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: Una domenica ricca di sport invernali! ?? Segui tutte le gare LIVE su @discoveryplusIT ed - rtl1025 : ?? Torna '#Fisi news', in collaborazione con la @Fisiofficial. Oggi con il campione di #skicross Simone Deromedis,… - Eurosport_IT : Una domenica ricca di sport invernali! ?? Segui tutte le gare LIVE su @discoveryplusIT ed - rosella45871869 : RT @craazygirl88: BUONGIORNO SAPETE CHE GIORNO È OGGI??? DOMENICA! IL PENULTIMO GIORNO PER VOTARE SIAMO MESSI NON MALE DI PIÙ DOBBIAMO PENS… -