LIVE – Biathlon | staffetta singola mista Nove Mesto 2023 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 5 marzo 2023) Latestuale delladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di. L’Italia scende in pista con Passler e Zeni, che partiranno con il pettorale numero 11. Appuntamento questo pomeriggio alle ore 15.15. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sogna la rimonta su Simon in classifica -… -

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno due gli azzurri al via: Tommaso ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al cancelletto di ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo un mese di stop per la disputa dei ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Zeni e Passler vogliono stupire OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della single mixed di Nove Mesto (Repubblica Ceca), valevole per la Coppa del Mondo 2022-2023 di bi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di Nove Mesto (Repubblica Ceca), valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di b ...