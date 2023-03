LIVE Biathlon | Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA | Francia al comando davanti alla Svezia | Italia sesta

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SINGLE MIXE RELAY DIDALLE 15.15 12.33 FENOMENALE FABIEN CLAUDE! Lavince la: Samuelsson sbaglia due volte. 12.32 Il distacco di Giacomel dtesta rimane sempre intorno all’1’15”. 12.30 Buon poligono per Tommaso Giacomel che non sbaglia e adesso è sesto. 12.29 Zero trovato da Doll per la Germania, bene anche Dudchenko per l’Ucraina che rimane terza. 12.28 Fantastico poligono per Fabien Claude e Samuelsson sbaglia sull’ultimo e sulla prima ricarica, poi riparte. 12.26 Giacomel sta recuperando tanto su Claude e Samuelsson: ha tirato giù 10 secondi. 12.24 Proseguono insieme Fabien Claude e Sebastian Samuelsson: per l’...

LIVE Biathlon, Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Italia a caccia del podio OA Sport

La diretta testuale della staffetta singola mista di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...