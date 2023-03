LIVE Biathlon | Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA | bagarre a tre per la vittoria | Italia lontana

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SINGLE MIXE RELAY DIDALLE 15.15 12.15 Bionaz è da solo in pista: non è semplice per l’azzurro senza un riferimento. 12.13 Bravissimo Didier Bionaz che utilizza solo una ricarica ed è veloce a coprire i bersagli. 12.12 Tanti errori: alla fine si rialza per primo Perrot, Ponsiluoma si salva alla terza ricarica così come Dale. 12.11 Bionaz sta limitando i danni in questo giro: ha perso appena due secondi nei confronti della testa. 12.09 Ponsiluoma è a tutta e si sta per riportare su Dale e Perrot: appena 5 secondi il suo ritardo. 12.07 Entra in azione Didier Bionaz che ha un ritardo di 47?4 nei confronti della testa. Purtroppo non una buona frazione per l’. 12.06 Cambiano Norvegia, Francia e Svezia: in azione ...

LIVE Biathlon, Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Italia a caccia del podio OA Sport

La diretta testuale della staffetta singola mista di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...