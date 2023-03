(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladi(Repubblica Ceca), valevole per la Coppa del Mondo 2022-di. Vista la coincidenza nella stessa giornata della staffetta mista, tutti tendono a schierare le seconde linee. L’Italia si presenta con i giovanissimi Rebeccaed Elia: l’obiettivo per i due azzurri è fare esperienza e provare a, non si può chiedere di più a questi due ragazzi. La principale favorita è la Norvegia di Marte Olsbu Roeiseland e Vetle Sjaastad Christiansen. Occhio anche alla Francia di Anais Chevalier e Antonin Guigonnat, mentre ...

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Zeni e Passler vogliono stupire OA Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della single mixed di Nove Mesto (Repubblica Ceca), valevole per la Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di Nove Mesto (Repubblica Ceca), valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon.