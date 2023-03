LIVE Biathlon | Single Mixed Relay Nove Mesto 2023 in DIRETTA | Norvegia davanti | Italia in lotta per la top 10

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA MISTA DIDALLE 11.30 15.33 Salta per aria Zeni che addirittura dovrà fare due giri di penalità. 15.32 Che velocità Nelin! In testa la Svezia sulla Lettonia, Christiansen in estrema difficoltà è quinto a 22 secondi. 15.31ora decima a 28 secondi dalla testa: per recuperare Zeni deve essere preciso al quarto poligono. 15.29 Sta facendo la differenza ora Christiansen sugli sci, provando a staccare Nelin e Rastorgujevs. 15.27 Grandissimo poligono di Christiansen, qualche problema invece per Zeni che riesce a coprire con la ricarica. 15.25 Passler velocissima sulle due ricariche, cambia in quarta posizione. 15.24 Giro incredibile di Roeiseland che trova lo zero al poligono dopo essere andata forte ...

LIVE Biathlon, Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Italia a caccia del podio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 15.15 12.39 E’ mancata tanto Dorothea Wierer causa virus: l’Italia è stata ottima in prima e ultima ...La diretta testuale della staffetta singola mista di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...