LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Stecchi e Tecuceanu per il botto, attesa anche per Dal Molin e Iapichino (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Europei Atletica Indoor 2023 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della quarta e ultima giornata degli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. A Istanbul si assegnano gli ultimi titoli con l’Italia che andrà nuovamente a caccia di medaglie dopo la sensazionale giornata di ieri. Dopo la doppietta nei 60 metri con la sorprendente vittoria di Samuele Ceccarelli su Marcell Jacobs e l’argento di Dariya Derkach nel salto triplo, la squadra italiana va a caccia delle ultime medaglie nella giornata conclusiva di questi Europei Indoor nella quale si assegneranno 13 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della quarta e ultima giornata deglidileggera. A Istanbul si assegnano gli ultimi titoli con l’Italia che andrà nuovamente a caccia di medaglie dopo la sensazionale giornata di ieri. Dopo la doppietta nei 60 metri con la sorprendente vittoria di Samuele Ceccarelli su Marcell Jacobs e l’argento di Dariya Derkach nel salto triplo, la squadra italiana va a caccia delle ultime medaglie nella giornata conclusiva di questinella quale si assegneranno 13 ...

