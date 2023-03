LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: staffettiste d’argento con il record italiano! (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Europei Atletica Indoor 2023 LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 17.41 Arriva purtroppo il terzo errore di Marco Fassinotti a 2.19, l’azzurro chiude dunque all’ottavo posto la propria finale. 17.40 FALOCCHI! 2.19 al terzo tentativo per l’azzurro che prosegue la propria finale nell’alto. 17.39 Al via la finale dell’eptathlon che si chiuderà con i 1000 metri. 17.38 Secondo errore sia per Christian Falocchi che per Marco Fassinotti a 2.19. 17.36 2.19 al primo tentativo per l’olandese Amels nell’alto, errore per lo svizzero Gasch, 17.35 STECCHI! L’azzurro supera al primo tentativo 5.60 nella finale dell’asta dopo aver passato 5.40. 17.32 Kobielski, Protsenko, Carmoy e Potye superano al primo tentativo 2.19 nell’alto, errori per ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 17.41 Arriva purtroppo il terzo errore di Marco Fassinotti a 2.19, l’azzurro chiude dunque all’ottavo posto la propria finale. 17.40 FALOCCHI! 2.19 al terzo tentativo per l’azzurro che prosegue la propria finale nell’alto. 17.39 Al via la finale dell’eptathlon che si chiuderà con i 1000 metri. 17.38 Secondo errore sia per Christian Falocchi che per Marco Fassinotti a 2.19. 17.36 2.19 al primo tentativo per l’olandese Amels nell’alto, errore per lo svizzero Gasch, 17.35 STECCHI! L’azzurro supera al primo tentativo 5.60 nella finale dell’asta dopo aver passato 5.40. 17.32 Kobielski, Protsenko, Carmoy e Potye superano al primo tentativo 2.19 nell’alto, errori per ...

