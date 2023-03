LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: staffettiste d’argento con il record italiano! Larissa Iapichino eguaglia il primato nazionale! (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Europei Atletica Indoor 2023 LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.51 MEDAGLIA ITALIA! Nullo di Mihambo, c’è la medaglia per Larissa Iapichino che ora avrà l’ultimo tentativo. 18.50 Ultimo salto per Malaika Mihambo. 18.47 Questa la situazione prima dell’ultimo giro di salti: 1. Sawyers (Regno Unito) 7.00, 2. Vuleta (Serbia) 6.91, 3. Iapichino (Italia) 6.91. 18.44 Che gara nel lungo femminile! 6.91 anche per Ivana Vuleta. 18.43 LarissaAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! 6.91 per l’azzurra che eguaglia il record italiano e sale al secondo posto alle spalle di Jazmin Sawyers (7.00). 18.41 Larissa Iapichino in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.51 MEDAGLIA ITALIA! Nullo di Mihambo, c’è la medaglia perche ora avrà l’ultimo tentativo. 18.50 Ultimo salto per Malaika Mihambo. 18.47 Questa la situazione prima dell’ultimo giro di salti: 1. Sawyers (Regno Unito) 7.00, 2. Vuleta (Serbia) 6.91, 3.(Italia) 6.91. 18.44 Che gara nel lungo femminile! 6.91 anche per Ivana Vuleta. 18.43AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! 6.91 per l’azzurra cheilitaliano e sale al secondo posto alle spalle di Jazmin Sawyers (7.00). 18.41in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: inizia la sessione finale a Istanbul! - - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Dal Molin e Simonelli in finale, attesa per Tecuceanu e Stecchi dall… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Atletica Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Stecchi e Tecuceanu per il botto attesa anche per Dal Molin e Iapichi… -