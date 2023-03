(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.19 Terzo errore per il belga Ben Broeders nell’asta a 5.80 che chiude ottavo. 18.16 Questa la situazione delfemminile a metà gara: 1. Vuleta (Serbia) 6.79, 2.(Italia) 6.77, 3. Sawyers (Regno Unito) 6.70. 18.13 LARISSA! Si migliora ulteriormente l’azzurra che piazza un 6.77 che le permette di consolidare la seconda piazza. 18.11 2.29 al primo tentativo per Protsenko nell’alto, errori per Carmoy, Potye, Amels e Kobielski. 18.10 Oro alla Norvegia sui 3000 con Jakob Ingebritsen che vince in 7’40?32 davanti allo spagnolo Adel Mechaal (7’41?75). Bronzo Serbia con Elzan Bibic che chiude in ...

LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: staffettiste d’argento con il record italiano! Iapichino ci prova nel lungo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:14 Ad una gara dal termine nell’eptathlon è lotta a due per l’oro: 5521 per Kevin Mayer, 5420 per Sander Skotheim. 11:12 Finisce qui anche la gara di Mayer ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA INDOOR 2023 LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11:20 Appuntamento a questo pomeriggio, con gli azzurri in lotta per svariate medagl ...