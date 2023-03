LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino balza a 6,97 e manca l’oro per 3 cm! Argento alla 4×400 donne! (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Europei Atletica Indoor 2023 LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.01 Nei 60 ostacoli femminili oro alla Finlandia con Reetta Hurske che vince in 7?79 davanti all’olandese Nadine Visser (7?84). Bronzo Svizzera con Ditaji Kambundji (7?91). 19.00 Al via la finale al femminile, poi saranno protagonisti Paolo Dal Molin e Lorenzo Simonelli. 18.58 Al via le ultime finali di giornata, 60 ostacoli femminili e maschili. 18.55 Splendida la prova di Larissa Iapichino che si è così consacrata nel circuito senior conquistando la prima medaglia tra le grandi. 18.54 ArgentoOOOOOOOO ITALIA!!!! 6.90 per Vuleta che conquista il bronzo, vince la britannica Jazmin Sawyers (7.00) che ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.01 Nei 60 ostacoli femminili oroFinlandia con Reetta Hurske che vince in 7?79 davanti all’olandese Nadine Visser (7?84). Bronzo Svizzera con Ditaji Kambundji (7?91). 19.00 Al via la finale al femminile, poi saranno protagonisti Paolo Dal Molin e Lorenzo Simonelli. 18.58 Al via le ultime finali di giornata, 60 ostacoli femminili e maschili. 18.55 Splendida la prova diche si è così consacrata nel circuito senior conquistando la prima medaglia tra le grandi. 18.54OOOOOOOO ITALIA!!!! 6.90 per Vuleta che conquista il bronzo, vince la britannica Jazmin Sawyers (7.00) che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: inizia la sessione finale a Istanbul! - - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Dal Molin e Simonelli in finale, attesa per Tecuceanu e Stecchi dall… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Atletica Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Stecchi e Tecuceanu per il botto attesa anche per Dal Molin e Iapichi… -